Казань, , 08:25 — REGNUM На еженедельном совещании выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал участникам от чего зависит продуктивность полей. Зяббаров уточнил, что «разница урожайности между элитой и семенами массовой репродукции достигает до 15 центнеров с гектара при совершенно одинаковой технологии», передаёт ИА REGNUM.

Министр отметил, что качественные семена являются главным фактором продуктивности. Более 50% посевов в Татарии занимают зерновые и зернобобовые культуры, а семенами по ним республика обеспечивает себя полностью. А семена подсолнечника, сахарной свёклы и кукурузы везут из южных регионов России.

По словам министра, все сорта проходят испытания «Госсорткомиссии». По итогам последних трёх лет в регионе рекомендовали включить в госреестр 17 новых гибридов и сортов.

Зяббаров уточнил, что в республике рекомендованы к высеву 90 сортов зернобобовых и зерновых культур. Недобросовестных поставщиков в Татарии помогает отсеять грунтовый контроль, проводимый специалистами Россельхозцентра. Он заключается в отборе пробных партий предлагаемых семян и тестовом посеве.

Далеко не во всех районах Татарии используют элитные семена. Зяббаров привёл пример Бугульминского района, где на них приходится только 2% ото всех семян. В этом муниципалитете предполагается недобор зерна на 5,3 тыс. тонн.