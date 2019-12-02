Сеул, , 08:23 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении 12 месяцев подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года экспорт товаров из Южной Кореи составил $44,1 млрд, что на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению специалистов, сокращение экспорта напрямую связано со спадом показателей в сфере полупроводников, нефтехимической отрасли и судостроении.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 30,8%, однако экспорт компьютеров, напротив, увеличился на 23,5%. Также был отмечен рост показателей в области косметики, биотехнологий и электромобилей.

Экспорт в Китай сократился на 12,2%, в Японию — на 10,9%. В ноябре 2019 года импорт Южной Кореи составил $40,73 млрд.

В министерстве торговли, промышленности и энергетики страны отмечают, что, по прогнозам, рост экспортных показателей будет заметен в первом квартале 2020 года.