Киев, , 08:15 — REGNUM Госконцерн «Укроборонпром» добился преимущества над Россией на мировом рынке вооружений и продолжает с ней конкурировать. Об этом заявил новый заместитель гендиректора украинского концерна, бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR.

По его словам, «Укроборонпром» 30 лет не получал финасирования, однако продолжал «выигрывать позиции на внешних рынках у России» — своего основного конкурента. Госконцерн, пояснил он, обслуживает технику советского производства, ремонтирует бронетехнику и авиацию и обеспечивает комплектующие для такого вооружения.

Конкуренция с РФ продолжается, более того, у Украины в этой сфере есть «огромный интеллектуальный потенциал».

«У нас есть несколько предприятий, которые реально могут конкурировать на внешних рынках», — сказал Найем.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей работе заместителем директора государственного концерна «Укроборонпром» Найем заявил 21 ноября. Украинский концерн объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.

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