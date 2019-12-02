Кемерово, , 08:03 — REGNUM Траты в 18 млн рублей на новогоднюю ёлку в Кемерове продолжают будоражить экспертов и СМИ. Кемеровской ёлке посвящают эфиры и песни.

Напомним, ранее, объясняя цену, телеведущий Иван Ургант в последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» сказал — «сначала делается небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё один спил, потом — большой распил».

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Сейчас кемеровской ёлке за 18 млн рублей посвятили песню ведущие информационно-музыкального шоу «Мурзилки LIVE».

«Хлеб и колбаса — праздничный банкет кемеровчан. Хлеб и колбаса, и капусты квашеной кочан. Областной бюджет весь на ёлку надет. Будь капустой и счастлив, и сыт! Областной бюджет весь на ёлку надет и под ёлочкой где-то зарыт», — говорится в песне.

Как поют Брагин, Гордеева и Захар в своей музыкальной пародии на композицию «Lambada», новогоднее телеобращение президента в этом году будет записано именно в Кемерове — на фоне ёлочки, которая втрое дороже Кремлёвской.

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