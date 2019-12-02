Москва, , 07:12 — REGNUM Компания на 100% принадлежащая известному российскому кинорежиссёру Никите Михалкову через суд по интеллектуальным правам пытается оспорить отказ Роспатента зарегистрировать за ней товарный знак, который содержит образ Никиты Великомученика (Никиты Бесогона). Судебное заседание по делу назначено на 15 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 18 июля 2019 года, но до сих пор не рассмотрен. Слушания несколько раз по разным причинам откладывались. ООО «Бесогон» требует признать недействительным решение от 19 апреля 2019 года «об отказе в удовлетворении возражения от 25.07.2018 года на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке №2 016 721 310». В середине ноября слушания отложили в связи с необходимостью найти и пригласить эксперта, который обладает нужными знаниями по существу спора.

В оспариваемом решении речь идёт о товарном знаке, где использован один из образов православного святого.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бесогон» учреждено 21 августа 2009 года для производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Единственный владелец — Никита Михалков. Директор с июля 2016 года — Алла Серегина.

Роспатент в своём заключении, выдержки из которого обнародован в ряде СМИ, отметил, что предоставление исключительного права на использование обозначения для отдельной организации с целью коммерциализации «может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих». Заявитель с такой позицией не согласился и оспаривает своё мнение через суд.