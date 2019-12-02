Тулун, Иркутская область, , 07:04 — REGNUM Сибирский полпред Сергей Меняйло сегодня, 2 декабря, приехал в пострадавший от мощнейшего наводнения иркутский город Тулун, чтобы проверить, как исполняются поручения президента по скорейшему возведению всей повреждённый инфраструктуры и обеспечению граждан домами.

Как сообщает пресс-служба полпреда, Сергей Миняйло осмотрит площадки под строительство индивидуальных и многоквартирных домов и школы на 1275 мест, а также пообщается с местными жителями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась.

В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Её напор был настолько силён, что с лёгкостью преодолел десятиметровую дамбу и хлынул в город. Пострадавшими стали более 45 тысяч человек. Президент Владимир Путин уже трижды побывал в Иркутской области и лично решал проблемы пострадавших.