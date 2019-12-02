Кемерово, , 06:45 — REGNUM Цена за новогоднюю ёлку в Кемерове — 18 млн рублей — может быть рыночной, считает менеджер компании, специализирующейся на торговле уличными елями Андрей Шашкин.

По его словам, стоимость зависит от качества дерева и места производства.

«Чем качественнее ель, тем она дороже, — сказал Шашкин «Известиям». — Цена может доходить и до 25 млн рублей, если там будет очень много иголочек, очень много веток и самих ярусов веток будет много».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») назвал покупку новогодней ёлки за 18 миллионов рублей Кемеровскими властями безумием.

Напомним, что согласно контракту, новогодняя ель для Кемерова обошлась городскому бюджету в 17 248 674,60 рублей.

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