Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Свердловской области сразу три молокозавода повысили цены на свою продукцию. Как сообщает интернет-газета Znak, речь идёт об Ирбитском и Серовском молочных заводах, а также о предприятии «Благодать».

По данным Региональной энергетической комиссии, подорожание продукции произошло в конце октября. Отпускная цена предприятий на молоко увеличилась от 6% до 4%, сметана подорожала на 7%, кефир и творог от 6% до 8% и сливочное масло на 10%.

На самих предприятиях причинами повышения стоимости готовой продукции назвали увеличение расходов на производство и реализацию.