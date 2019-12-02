Бишкек, , 06:38 — REGNUM Доходы государственного бюджета Киргизии за январь — октябрь 2019 года сложились на уровне 125,4 млрд сомов (115 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В том числе доходы республиканской казны — 109,9 млрд сомов (более 100,8 млрд рублей).

Расходы государственного бюджета за десять месяцев текущего года составили 128,5 млрд сомов (117,9 млрд рублей).

При этом из республиканского бюджета произведены выплаты на общую сумму 114,3 млрд сомов (свыше 104,8 млрд рублей).

Таким образом, дефицит государственного бюджета в этот период составил чуть больше 3 млрд сомов (свыше 2,7 млрд рублей), а республиканского бюджета — 4,4 млрд сомов (4 млрд рублей).