Якутск, , 06:14 — REGNUM В «Дни Дальнего Востока» в Москве пройдёт бесплатный показ самых популярных фильмов, снятых кинематографом Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Чукотка удивит посетителей «Дней Дальнего Востока» в Москве

С 4 по 8 декабря у столичного зрителя будет уникальная возможность познакомиться с феноменом якутского кино в ходе киномарафона. На суд зрителей будет представлено четыре фильма якутских режиссёров, которые заслужили внимания и награды на международных и российских кинофестивалях: «Надо мною солнце не садится», «Сааскы кэм. Детство, которого мы не знали…», «Царь-птица» и криминальную комедию «Агент Мамбо».

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 8 декабря в Москве пройдут «Дни Дальнего Востока».