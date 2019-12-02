Южно-Сахалинск, , 06:12 — REGNUM Ассоциация туроператоров появится на Сахалине в январе 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на пленарной сессии Дальневосточной туристической недели сообщила гендиректор компании «Би — Томо» Ирина Ли.

Ассоциация займётся поддержкой островных туристических компаний и взаимодействием с исполнительной и законодательной властью.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники в 2018 году предпочитали отдых на курортах АТР красотам Сахалина и Курил. Тур на двоих на Курилы на 6 дней обходился в 125 тыс. рублей, тогда как провести 12 дней на роскошном китайском Хайнане можно было за 104 тыс.