Якутск, , 05:15 — REGNUM Власти Якутска заявили о намерении сократить в 2020 году расходы на командировки, новую мебель и капитальный ремонт зданий мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2020 году мы планируем дополнительно сократить расходы на командировки на 50% — это 9,6 млн рублей, снизить на 80% затраты на покупку мебели — это 65,5 млн рублей. также временно остановим выделение средств на капитальный и текущий ремонт административных зданий», — сказала мэр Якутска Сардана Авксентьева в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке содержание мэрии, думы и контрольно-счётной палаты обходится горбюджету в 1 млрд рублей за год.