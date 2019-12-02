Якутск, , 04:53 — REGNUM Три колледжа Якутии выиграли гранты на общую сумму 103,75 млн рублей на конкурсе Министерства просвещения РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министерства образования и науки республики, Якутский колледж энергетики и связи им П. И. Дудкина, Покровский колледж и Якутский индустриально-педагогический колледж стали обладателями грантов.

Более 100 млн рублей учреждения профессионального образования потратят на модернизацию оборудования и развитие.

«Планируется внедрение современных технологий электронного обучения, расширение программы профобучения и дополнительного образования по новым и перспективным профессиям. Также часть средств пойдёт на повышение квалификации сотрудников и сертификацию на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена», — прокомментировали в минобразования Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Фонд президентских грантов поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Самыми активными оказались Башкирия, Волгоградская и Белгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.