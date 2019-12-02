Казань, , 04:04 — REGNUM ПАО «Татнефть» в своей консолидированной отчётности (МСФО) за девять месяцев 2019 года приоткрыло завесу тайны над некоторыми деталями крупных сделок 2019 года. Стало известно, сколько компания заплатила за активы «СИБУРа» в Самарской области и заправки финской сети Neste в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обе сделки были закрыты в четвёртом квартале 2019 года. Нефтегазохимический комплекс в Самарской области был приобретён путём выкупа 100% доли в ООО «СИБУР Тольятти» и полного пакета акций АО «Тольяттисинтез» у «СИБУР Холдинга». За это было выплачено 12,865 млрд рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно о крупной сделке между «Сибуром» и «Татнефтью». Последняя подписала соглашение о намерениях купить активы в Тольятти, куда входят в том числе производство разного вида синтетического каучука, используемого для производства шин.

Крупная сделка: «Татнефть» покупает у «Сибура» активы в Тольятти

Помимо этого, группой у сети Neste Oyj (Финляндия) было выкуплено 100% доли в ООО «Несте Санкт-Петербург», что позволит «Татнефти» распоряжаться автозаправками финской «дочки». Сумма сделки составила 10,832 млрд рублей.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года добыча нефти в группе составила 22,4 млн тонн, а газа — 764,9 млн кубических метров. Комплекс «ТАНЕКО» произвёл 7,2 млн тонн нефтепродуктов. Чистая прибыль группы за третий квартал составила 58 433 млн рублей против 68 922 млн рублей годом ранее.