Магадан, Магаданская область, , 04:00 — REGNUM В рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» в Магадане есть возможность взять бесплатный земельный участок в районе посёлков городского типа Сокол и Уптар, в микрорайонах Снежный, Снежная Долина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана, подано 356 заявлений на получение земельного участка, заключено 182 договора, общая площадь — 120 гектаров, на подписи у заявителей — 6 соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития РФ намерено разрешить досрочно оформлять в собственность «дальневосточные гектары» если будет заключен кредитный договор на строительство дома.