Анадырь, , 03:55 — REGNUM В Москве 2 декабря откроется выставка-ярмарка «Дни Дальнего Востока». Все мероприятия пройдут на Новом Арбате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мёд, варенье, дикоросы и рыбу повезёт Хабаровский край в Москву на ярмарку

«Дни Дальнего Востока» будут длиться со 2 по 8 декабря, а с 12 по 14 декабря в Экспоцентре пройдёт форум.

Чукотский автономный округ, как и другие дальневосточные регионы, примет участие в этом масштабном мероприятии. Делегация округа привезла редкие музейные экспонаты, сувениры, деликатесы из рыбы и оленины, а также творческую программу.

Мастерские откроются по косторезному искусству, по росписи новогодних шаров в чукотско-эскимосском стиле, представят иллюстрированный сборник «Сказочная Чукотка».

Многообразием поразит продовольственная ярмарка, на которую Чукотка привезла более 1,3 тонн своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровские предприятия также представят на ярмарке широкий ассортимент сувениров. Три предприятия привезли рыбу, мёд, варенье и дикоросы.