Владивосток, , 03:26 — REGNUM В Уссурийске состоялось подключение городской газораспределительной станции к магистральному газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Врезка газопровода прошла в воскресенье, 1 декабря. Это позволит ещё в текущем году перевести на природный газ пять городских котельных, жилой микрорайон и резидентов ТОР «Михайловский». В торжественной церемонии врезки приняла участие заместитель губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, об объёмах газа, который предполагается пустить в Китай по газопроводу «Сила Сибири», рассказали в «Газпроме».