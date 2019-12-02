Москва, , 03:21 — REGNUM Омский банк с 25-летней историей, который месяц назад приказом ЦБ РФ лишился лицензии, пытается обжаловать данный документ и добиться возвращения себе права работать на банковском рынке России. Иск АО «Эксперт Банк» суд планирует рассмотреть 13 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С иском «о признании незаконным приказа №ОД-2519 от 01.11.2019 года» к Центральному банку России АО обратилось 28 ноября 2019 года. Дело принято к производству судьёй М.Т. Кипель Арбитражного суда Москвы. На 13 января по делу назначено собеседование.

Помимо этого, на 17 декабря 2019 года назначено заседание по иску отделения ЦБ РФ по принудительной ликвидации банка и назначении в качестве ликвидатора — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, банк остался без лицензии приказом регулятора с 1 ноября 2019 года. Среди причин, ставших основанием для этого — неполная отчётность, предоставляемая банком, нарушения профильного законодательства, а также признаки вывода денежных средств за пределы страны, сомнительные операции. К моменту лишения лицензии у банка в системе России по размеру активов было 209-место. Он был создан в 1994 году в Омске, но имел филиал в Москве, где базировались и его основные акционеры. Последние были связаны с рядом эстонских компаний, конечным собственником которых ЦБ РФ называл экс-главу правления банка Романа Стройкова, что является фактическим владельцем почти 93% акций.

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