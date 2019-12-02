Москва, 2 декабря 2019, 03:21 — REGNUM Омский банк с 25-летней историей, который месяц назад приказом ЦБ РФ лишился лицензии, пытается обжаловать данный документ и добиться возвращения себе права работать на банковском рынке России. Иск АО «Эксперт Банк» суд планирует рассмотреть 13 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Помимо этого, на 17 декабря 2019 года назначено заседание по иску отделения ЦБ РФ по принудительной ликвидации банка и назначении в качестве ликвидатора — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, банк остался без лицензии приказом регулятора с 1 ноября 2019 года. Среди причин, ставших основанием для этого — неполная отчётность, предоставляемая банком, нарушения профильного законодательства, а также признаки вывода денежных средств за пределы страны, сомнительные операции. К моменту лишения лицензии у банка в системе России по размеру активов было 209-место. Он был создан в 1994 году в Омске, но имел филиал в Москве, где базировались и его основные акционеры. Последние были связаны с рядом эстонских компаний, конечным собственником которых ЦБ РФ называл экс-главу правления банка Романа Стройкова, что является фактическим владельцем почти 93% акций.
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