Омск, 2 декабря 2019, 03:20 — REGNUM Стала известна дата заседания по делу о ликвидации крупного сибирского банка со штаб-квартирой в Омске — АО «Эксперт банк», месяц назад лишившегося лицензии. Иск Центробанка России в лице его филиала начнут слушать 17 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление было подано отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ 20 ноября 2019 года.
Напомним, с 1 ноября 2019 года банк приказом ЦБ РФ остался без лицензии. На тот момент размер активов обеспечивал АО 209-е место в системе РФ. Основные акционеры банка, созданного 25 лет назад в Омской области, — компании из Москвы, имеющие связи с рядом эстонских фирм. Последние связаны с экс-главой правления Романом Стройковым. В целом ему принадлежит свыше 92% доли в АО.
Отзыв лицензии банком оспаривается в суде.
Лишился лицензии крупный сибирский банк: кому он принадлежал?