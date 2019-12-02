Омск, , 03:20 — REGNUM Стала известна дата заседания по делу о ликвидации крупного сибирского банка со штаб-квартирой в Омске — АО «Эксперт банк», месяц назад лишившегося лицензии. Иск Центробанка России в лице его филиала начнут слушать 17 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ 20 ноября 2019 года.

«Арбитражный суд Омской области в составе судьи Лебедевой Н.А., ознакомившись с исковым заявлением Центрального банка РФ (ИНН 7 702 235 133, ОГРН 1 037 700 013 020) к акционерному обществу «Эксперт Банк» (ИНН 5 502 051 657, ОГРН 1 025 500 001 328) о принудительной ликвидации и назначении ликвидатором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», установил исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ», — отмечается в определении суда.

Напомним, с 1 ноября 2019 года банк приказом ЦБ РФ остался без лицензии. На тот момент размер активов обеспечивал АО 209-е место в системе РФ. Основные акционеры банка, созданного 25 лет назад в Омской области, — компании из Москвы, имеющие связи с рядом эстонских фирм. Последние связаны с экс-главой правления Романом Стройковым. В целом ему принадлежит свыше 92% доли в АО.

Отзыв лицензии банком оспаривается в суде.

Лишился лицензии крупный сибирский банк: кому он принадлежал?