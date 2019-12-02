Магадан, Магаданская область, , 03:23 — REGNUM В Магаданской области планируют с января 2020 года создать специальное агентство, которое будет курировать развитие туристической отрасли в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зампредседателя правительства Колымы Татьяна Савченко на заседании координационного совета по развитию туризма, в том числе и детского сказала, что с начала 2020 года отдельное учреждение займётся вопросами развития и контроля туризма.

«Одной из функции агентства станет грамотная и безопасная организация любительских туристических кампаний. Наша основная задача — чтобы дети ходили в безопасные и организованные походы, чтобы они посещали интересные экскурсии и расширяли свой кругозор», — отметила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области вопросами развития туризма будет заниматься региональное министерство экономического развития.