Якутск, , 03:10 — REGNUM Постановление о введении льготной ипотеки под 2% годовых для жителей Дальнего Востока может вступить в силу до 10 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом в прямом эфире сказал глава Якутии Айсен Николаев.

«Постановление правительства РФ уже завизировано всеми министерствами, а сейчас находится на согласовании у вице-премьеров. Мы надеемся, что до 10 декабря документ уже выйдет», — сообщил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, кредит на покупку жилья до 5 млн рублей дальневосточникам будет предоставляться под 2% годовых. Срок возврата — 20 лет. Изначально обсуждалось, что ипотеку можно будет оформлять без первоначального взноса.

В Магаданской области готовы к ажиотажу по покупке жилья по льготным ставкам.