Минск, 2 декабря 2019, 01:45 — REGNUM В начале декабря пройдет двусторонняя встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
С 2 по 3 декабря состоится встреча в узком и расширенном составе глав государств Сербии и Белоруссии. Лидеры стран «обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия».
Итогом встречи глав государств должно стать подписание пакета двусторонних экономических соглашений.
Напомним, 25 октября в Москве, Евразийский экономический союз подписал соглашение об установлении зоны свободной торговли с Сербией.
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