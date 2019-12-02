Минск, , 01:45 — REGNUM В начале декабря пройдет двусторонняя встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

С 2 по 3 декабря состоится встреча в узком и расширенном составе глав государств Сербии и Белоруссии. Лидеры стран «обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия».

"Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Итогом встречи глав государств должно стать подписание пакета двусторонних экономических соглашений.

Напомним, 25 октября в Москве, Евразийский экономический союз подписал соглашение об установлении зоны свободной торговли с Сербией.

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