Ростов-на-Дону, , 00:38 — REGNUM Власти Ростовской области признали кадровые проблемы в инфекционной больнице Новочеркасска, в связи с чем лечебное учреждение приостановило приём пациентов в стационар.

«С 28 ноября 2019 был приостановлен прием пациентов в стационар специализированной инфекционной больницы в Новочеркасске в связи с недостаточной кадровой укомплектованностью. В настоящее время в стационаре не обеспечен график круглосуточного дежурства врачей-инфекционистов», — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

Из предоставленной информации следует, что проблема с укомплектованностью персоналом в больнице возникла не вчера. В медучреждении вместо семи специалистов работали два врача пенсионного возраста — 72 и 66 лет, на полставки исполнял обязанности врача-инфекциониста главврач. Ещё один сотрудник на днях написал заявление об увольнении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за кадровых проблем новочеркасская больница приостановила приём новых пациентов. Больных будут направлять в городскую больницу Новочеркасска, а также лечебные учреждения Аксая и Ростова-на-Дону.

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