Пекин, , 21:50 — REGNUM В Китае с 1 декабря вступает в силу постановление, которое обязывает операторов связи сканировать лица граждан страны при покупке новых услуг мобильной связи. Об этом 1 декабря сообщает BBC.

Эта мера призвана обеспечить защиту «прав и интересов граждан в киберпространстве», поскольку сканирование позволит удостовериться в том, что предъявляемые документы (национальный паспорт и фотография) принадлежат данному человеку.

Также новый регламент для операторов сотовой связи даст возможность идентифицировать пользователя мобильного телефона. Так как большинство граждан используют устройства для выхода в интернет, это также будет гарантировать безопасность использования глобальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в метро китайского города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, официально заработала система оплаты проезда при помощи распознавания лиц.

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