Москва, , 20:06 — REGNUM Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

Причиной тому стал приток капитала со стороны иностранных инвесторов, несмотря на политику санкций, применяемую к Россие.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что российская экономика приспособилась к санкциям, а также готова к вероятным новым санкциям.

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