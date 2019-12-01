Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 19:42 — REGNUM Аэропорт Нового Уренгоя в будущем может стать международным. Однако у воздушной гавани впереди ещё два года реконструкции. Изменится облик аэропорта в соответствии с эскизами британских дизайнеров, сообщил на прямой линии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 декабря 2019 года.

Аэропорт Нового Уренгоя Nux.aero

«Эскизы пошли в Главгосэкспертизу. Стройка начнется уже в следующем году. Аэропорт станет украшением газовой столицы», — ответил Артюхов на вопросы о реконструкции воздушных ворот Ямала.

Глава региона отметил, что на сегодня статус международного имеет аэропорт в Сабетте. Воздушная гавань в Новом Уренгое станет, согласно договору с инвесторами, международной по достижению пассажиропотока в 1,5 млн человек. Пока что аэропорт газовой столицы принимает миллион пассажиров. Но в проектах реконструкции международная зона уже запланирована.