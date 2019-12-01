Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 декабря 2019, 19:42 — REGNUM Аэропорт Нового Уренгоя в будущем может стать международным. Однако у воздушной гавани впереди ещё два года реконструкции. Изменится облик аэропорта в соответствии с эскизами британских дизайнеров, сообщил на прямой линии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 декабря 2019 года.
Глава региона отметил, что на сегодня статус международного имеет аэропорт в Сабетте. Воздушная гавань в Новом Уренгое станет, согласно договору с инвесторами, международной по достижению пассажиропотока в 1,5 млн человек. Пока что аэропорт газовой столицы принимает миллион пассажиров. Но в проектах реконструкции международная зона уже запланирована.