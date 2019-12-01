Москва, , 18:28 — REGNUM В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».

Новостройка Дарья Драй © ИА REGNUM

"Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть, - сказала она. - Оценка в 7−8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально».

Напомним, ранее аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» дали прогноз, что в России ставка по ипотечным кредитам в 2020 году может снизится до 8,5%.

При этом если ЦР РФ снизит ключевую ставку до 5,5%, то, возможно, ставка по ипотеке достигнет уровня 8%. Дополнительный толчок к снижению в 2020 году — новый виток сделок по рефинансированию ипотечных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу — стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в России в целом.

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