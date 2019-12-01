1 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Анна Мейзер, , 20:09 — REGNUM Сделка по контейнерам

Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург и кратко пообщался со строителями. 27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург Kremlin.ru

На этой неделе состоялся аукцион РЖД по продаже 50% плюс двух акций «Трансконтейнера». Победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая предложила за пакет акций 60,3 млрд рублей — это в 1,7 раза дороже стартовой цены.

Также в аукционе участвовали компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Первая грузовая компания Владимира Лисина. Предполагается, что сделка будет закрыта до конца года. По предварительным данным, «Дело» намерено пересмотреть планы развития компании, а также доработать кадровый состав компании. Кроме этого, ожидается, что присутствие представителей РЖД в совете директоров «Трансконтейнера» сохранится.

Несколькими днями ранее совет директоров «Трансконтейнера» принял решение одобрить сделку по продаже 50% акций казахстанского оператора «Кедентранссервис».

На сегодняшний момент «Трансконтейнер» выступает одним из крупнейших операторов железнодорожных контейнерных перевозок в стране. Компания в последнее время активно работает в том числе над развитием перевозок грузов из Китая в Европу по территории России. По итогам первых трех кварталов 2019 года чистая прибыль компании составила 10,4 млрд рублей, что на 68,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка по РСБУ увеличилась на 13,9%, до 62,3 млрд рублей.

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Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург и кратко пообщался со строителями. 27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург Kremlin.ru

Грузы для Ленобласти

Благодаря вводу в эксплуатацию скоростной трассы М-11 грузооборот портов Ленобласти может увеличиться, считают чиновники региона.

«Открытие этой дороги — это разгрузка существующей трассы М-10, с одной стороны, а с другой стороны, это потенциал по дальнейшему росту грузооборота портовых комплексов на территории Финского залива в Ленинградской области», — цитирует губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ТАСС.

По его словам, до открытия магистрали грузовой транспорт, который следовал в порты, стоял в пробках. В планах региона нарастить грузооборот портов в том числе за счет переориентации части российских грузов из портов Прибалтики на отечественные гавани. Как было заявлено в 2017 году, в период до 2020 года прирост грузооборота морских портов России на Балтике должен составить около 60 млн тонн, из которых около половины переориентированы из Латвии, Литвы и Эстонии.

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Новая трасса М-11, которая была открыта на этой неделе, получила название «Нева». В дальнейшем будут проводиться работы по благоустройству территории рядом с дорогой — в частности, речь идет о пунктах отдыха, заправках, питании, связи, интернете и другом.

Новая дорога из Москвы в Петербург проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия». Магистраль проложена от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность трассы составляет 669 км.

Автодорога проходит по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Расчетная пропускная способность новой трассы составит 56 тысяч автомобилей в сутки.

СПГ-терминал НОВАТЭКа Neftegaz.ru

СПГ вне бюджета

Расходы на проекты компании «Новатэк» не вошли в бюджет России на 2020 год, сообщил на минувшей неделе «Коммерсантъ». В общей сложности компании необходимо около 124 млрд руб. для создания инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске, уточняет издание.

В «Новатэке» подчеркивают, что данные проекты позволят увеличить грузооборот по Северному морскому пути, ведь согласно майскому указу президента, показатель к 2024 году должен составить 80 млн тонн. Предполагается, что «Арктик СПГ — 2» может стать крупнейшим СПГ-заводом в России, а СПГ-хабы в Мурманске и на Камчатке позволят сократить транспортные издержки «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Ожидается, что газ будет доставляться в терминалы на танкерах ледового класса по Северному морскому пути, а затем СПГ будет перегружаться на обычные газовозы.

Соглашение «Новатэка» с правительством Камчатки и Минвостокразвитием по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа с бухты Бевечинской было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

В июле текущего года правительство одобрило строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» в Мурманской области, который будет идентичным с терминалом на Камчатке (за исключением дноуглубительных работ, необходимых для создания терминала на Востоке страны).

Клайпедский порт Portofklaipeda.lt

Китай идет в Прибалтику

Китай намерен инвестировать в Клайпедский порт, получив контрольный пакет акций прибалтийской компании, сообщил «Sputnik Литва» со ссылкой на данные Washington Examiner.

Как отмечает издание, Китай рассматривает данные инвестиции как одну из составляющих проекта «Один пояс — один путь», однако литовские чиновники такой инициативе не очень рады.

Глава Минобороны республики Раймундас Кароблис заявил, что считает сделку неприемлемой, поскольку порт является объектом стратегической важности для страны. «Мы не позволим отдать Китаю контрольный пакет акций», — сказал Кароблис.

Ранее, в конце июля этого года, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут угрожать национальной безопасности республики. При этом, если Вильнюс откажется на условия Пекина, китайская сторона, вероятнее всего, выберет другой порт в регионе, сообщает издание.

В целом прибалтийские страны заинтересованы как в китайских грузах, так и в китайских инвестициях, особенно на фоне сокращения грузопотока из России. Однако вложения со стороны Пекина несут определенные риски, в первую очередь из-за того, что конфронтация между КНР и США в последние годы лишь усиливается.

Вентспилсский порт Леонид Зенкович

Латвия ушла в минус

В среду, 27 ноября, на заседании комиссии латвийского Сейма по долгосрочному развитию прошло обсуждение перспективы транзитной отрасли республики на ближайшие семь лет.

Сегодня перед транспортной отраслью Латвии стоит серьезный вызов — с 2011 года по 2020 год планировалось удвоить грузооборот к 2020 году, но показатели не просто не выросли, а сократились. Так, грузооборот Лиепайского порта за январь — сентябрь 2019 года сократился на 3,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 5,31 млн тонн. Показатель в Рижском порту упал на 10,5%, до 23,91 млн тонн. Положительная динамика зафиксирована только в Вентспилсе — объем грузооборота за первые три квартала года вырос на 10%, до 16,6 млн тонн. И теперь Латвия ставит перед собой цель не нарастить, а хотя бы сохранить текущие показатели.

«Наша основная цель — удержать товарооборот на нынешнем уровне, честно сказало ответственное министерство. Россия создала свои балтийские порты, медленно и непреклонно перенаправляет туда грузы. Большая часть наших грузов — благодаря Белоруссии», — написал на своей странице в Facebook депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Как пишет «Sputnuk Латвия», заместитель госсекретаря минсообщения Улдис Рейманис полагает, что ситуация в транзитной сфере страны не критична, несмотря на спад ряда показателей.

«Транзит, который составляет 8% от ВВП Латвии, продолжает вносить важный вклад в экономику страны. Общий оборот отрасли составляет 1,5 миллиарда евро. Минсообщения всегда будет поддерживать транзитную отрасль. Она, несмотря ни на что, работает успешно, и вектор отношений с соседями в сфере транзита позитивный», — заявил Рейманис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский транзит из России Латвией был упущен ввиду идеологическо-политической позиции страны. В связи с чем латвийские политики и предприниматели активно ищут другие возможности заполучить транзит, в том числе из Китая.