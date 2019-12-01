Ташкент, , 17:55 — REGNUM Члены Сената Узбекистана накануне обсудили государственный бюджет республики Узбекистан на 2020 год, который впервые принимается в виде закона, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году прогнозируется рост ВВП страны на 5,5%, увеличивается финансирование социальной сферы — расходы на систему здравоохранения вырастут на 18%, образование — на 10%, развитие науки — на 47% процентов по сравнению с показателями 2019 года.

Предусматривается реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.

Как отмечалось на заседании Сената, с 2019 года граждане могут участвовать в определении мероприятий, которые будут финансироваться за счет дополнительных источников бюджетов районов (городов). На эти цели будет направлено не менее 10% дополнительных источников районных или городских бюджетов.

Отмечалось, что одним из важнейших аспектов принятия госьюджета как отдельного закона явилось то, что в нем определяются меры по обеспечению прозрачности процесса исполнения Консолидированного бюджета Республики Узбекистан, что в конечном итоге будет способствовать повышению ответственности государственного управленческого сектора всех уровней, укреплению бюджетной дисциплины, а также дальнейшему обеспечению усиления роли и ответственности палат парламента страны, Советов народных депутатов областей и города Ташкента.

Также сообщалось, что за девять месяцев 2019 года ВВП страны вырос на 5,7% по отношению к тому же периоду прошлого года. Объем инвестиций, привлеченных в этот период увеличился на 46%, а объем строительных работ — на 19,3%, освоение прямых иностранных инвестиций составило 3,6 миллиарда долларов