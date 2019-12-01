Вадский район, Нижегородская область, , 15:40 — REGNUM В селе Вад, где ранее произошло массовое отравление школьников газом, ликвидировали свалку объемом 885 кубометров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

На свалке складировались старые деревья, прогнившие доски и строительные отходы. Объект располагался на улице Заречной в течение нескольких лет. Отходы были транспортированы на полигон «Реал Кстово», общая стоимость работ составила 531 тыс. рублей.

Несанкционированные свалки в регионе ликвидируют в рамках национального проекта «Экология». До конца 2019 года в области планируют избавиться от свалок общим объемом 150 тыс. кубометров отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. Изначально местные СМИ предполагали, что отравление могло произойти из-за возгорания на близлежащей свалки. Однако глава Вадского района Сергей Ураев опроверг эти слухи, отметив, что свалка была ликвидирована около месяца назад. В качестве предварительной причины происшествия указывался выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции (ГРС) и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы. По данному факту проводят проверку региональные СУ СКР и прокуратура.

Однако ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» изначально отвергало версию причин происшествия, которая указывала на местную газораспределительную станцию. В заключении регионального управления Ростехнадзора говорится, что ведомство не выявило отказов в работе оборудования станции и ошибок в работе специалистов. По данным Гидрометцентра, ветер в тот день дул по направлению от школы к станции, а не наоборот.