Москва, , 15:23 — REGNUM Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с нынешних 1,4 млн рублей до 10 млн рублей. Вынесено положительное заключение правительства на данный законопроект.

Речь идет о том, чтобы увеличить порог страховой суммы выплат на случай банкротства банка его вкладчикам с 1,4 млн рублей аж до 10 млн рублей. Правда сделать это предлагается не на весь период вклада, а на три месяца.

Такое нововведение предназначено прежде всего для того, чтобы обезопасить людей, которые недавно получили крупную сумму денег.

Например, гражданин продал квартиру и положил 9,5 млн рублей в банк, а тот через два месяца обанкротился. По нынешним правилам, такой гражданин может получить только 1,4 млн рублей от агентства страхования вкладов. А по новому законопроекту — ему вернут всю сумму.

Также это будет касаться тех, кто получил крупное наследство, государственную субсидию или большой социальный платеж. Затроне это нововведение и некоторые юридические лица, такие как благотворительные фонды, религиозные организации, ТСЖ и ТСН, огородные и садоводческие товарищества, гаражные и жилищно-строительные кооперативы. Сейчас такие организации в случае банкротства банка вообще ничего не получают, а теперь будут получать по 1,4 млн рублей.

Заметного увеличения страховых взносов данное новшество вызвать не должно.

Известно, что за все время существования системы страхования вкладов было выплачено примерно 1,5 трлн рублей. Если бы предлагаемые новшества действовали все это время, то выплаты увеличились бы всего на 700 млн рублей.