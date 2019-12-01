Йошкар-Ола, , 14:49 — REGNUM С января 2020 года авиакомпания «Руслайн» начинает регулярные авиарейсы между Йошкар-Олой и Санкт-Петербургом («Пулково»). Об этом информирует сообщество в социальных сетях «Авиация в Марий Эл».

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 1 января. Пока полеты запланированы до марта. Стоимость билетов стартует от 5 тыс. рублей. Пассажиры будут проводить в полете 2 часа 25 минут.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 пассажиров.

Уточняется, что воздушные суда летали из Йошкар-Олы в аэропорт «Ржевка» с 1981 по 1994 год. В 1995 году — в аэропорт «Пулково».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возобновилось регулярное авиасообщение между столицами Марий Эл и России после более чем трехлетнего перерыва. Рейсы осуществляет также авиакомпания «Руслайн».