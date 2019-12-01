Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства четвертой очереди Южного обхода Нижнего Новгорода в составе трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника Главгосэкспертизы Игоря Манылова, возведение объекта ободрено по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации двух этапов строительства. Он отметил, что сейчас работы ведутся на территории Кстовского района.

«Первый этап предусматривает подготовку под строительство участка протяженностью 8,3 км, а уже на третьем этапе здесь будут проложены временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения», — добавил Манылов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода планируется еще с 2016 года. Первая, вторая и третья очереди уже введены в эксплуатацию в период с 1993 года до ноября 2016 года.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что строительство начнется в 2020 году. Речь идет о реконструкции трассы М-7 на участке с 442 км по 472 км между Нижним Новгородом и Казанью в районе соединение с автодорогой Работки — Порецкое.