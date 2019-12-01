Москва, , 14:04 — REGNUM Государственная компания «Автодор» и ВТБ подписали соглашение о строительстве участка новой платной высокоскоростной автотрассы М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) от Орехово-Зуево до Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Протяженность участка составит 350 км.

«Мы активно работаем над привлечением в проект внебюджетных инвестиций в необходимом объеме, чтобы обеспечить его успешную реализацию в довольно сжатые сроки, определенные правительством РФ», — отметил глава ГК Вячеслав Петушенко.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что опыт работы с крупными автодорожными проектами и имеющиеся компетенции будут способствовать успешной реализации «этого крупнейшего инфраструктурного проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность новой трассы в целом составит около 800 км. Автодорога станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Стоимость строительства оценивается в 730 млрд рублей. Планируется, что первый и второй этапы строительства — на участках между Москвой и Владимиром, а также между Канашом и Шали — введут в эксплуатацию в 2024 году, участок Владимир — Арзамас построят в 2025 году.