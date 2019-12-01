Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Общее количество людей, работающих в четырёх крупнейших технологических компаниях из США, впервые превысило отметку в 1 млн человек. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на данные комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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По данным издания, за последний год количество сотрудников подразделений Amazon, Apple, Google и Facebook во всём мире выросло на 20% и составило около 1 млн 44 тысяч человек. Почти три четверти (около 750 тысяч) из них являются сотрудниками компании Amazon. В Apple работает около 137 тысяч человек, в Google и Facebook — 114 тысяч и 43 тысячи соответственно.

За последние пять лет совокупный штат четырёх технологических гигантов из США вырос в 3,5 раза. Быстрый рост количества сотрудников объясняется расширением сферы бизнеса этих компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в США была начата масштабная проверка деятельности компаний Amazon, Apple, Facebook и Google в связи с подозрением в нарушениях антимонопольного законодательства.