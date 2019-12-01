Москва, , 07:42 — REGNUM В России расширяется список товаров с обязательной маркировкой. Обновленный перечень, утвержденный ранее кабинетом министров РФ, начнет действовать с 1 декабря 2019 года.

Заботясь об избавлении рынка товаров от подделок, в правительстве добавили в список подлежащих маркировке товаров духи, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки. Труднее подделать теперь станет трикотажные и вязанные блузы, пальто, полупальто, плащи и куртки, а также постельное белье.

Напомним, ранее в правительстве решили отменить обязательную сертификацию лекарственных средств. Согласно опубликованному 27 ноября постановлению, производители и поставщики лекарств теперь будут обязаны предоставлять сведения о препарате в Росздравнадзор, после чего им будет выдано разрешение на реализацию.