Старая Русса, Новгородская область, , 17:52 — REGNUM Город Старая Русса Новгородской области стал участником проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», который финансируется Новым банком развития (НБР) БРИКС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Старая Русса Admrussa.ru

Проект позволит реконструировать фасады зданий в центре города, создать пешеходные маршруты, обустроить пляж на соленом ручье Войе, а также провести реконструкцию набережной «Красный берег».

Общая сумма запланированных работ эквивалентна 9,5 млн долларов США.

Предполагается, что работы будут проводиться в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского — юбилея писателя будет отмечаться в 2021 году. Старая Русса станет одним из центров торжеств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Старой Руссе создаётся туристический кластер, в рамках которого проведена реконструкция центральной площади города — Соборной, ремонт Воскресенской улицы, планировалось благоустройство набережной Рыбаков. Общая стоимость проекта оценивалась в 2,7 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей — частные инвестиции.

Напомним, на реализацию проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» НБР выделил России займ на сумму 220 млн долларов.

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