Курган, , 17:36 — REGNUM В Кургане с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Таково решение депутатов гордумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Налог на имущество от кадастровой стоимости будет начислен и уплачиваться в 2021 году. Стоимость квартиры или гаража можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме onlinе». Для этого необходимо указать кадастровый номер объекта или адрес. Кроме того, можно прибегнуть к сервису Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика».

Отныне ставка налога для физических лиц в части уплаты налога за жилые дома, квартиры, их части и комнаты, объекты незавершенного строительства, гаражи и машино-места кадастровой стоимостью свыше 1,5 млн рублей составит 0,3% от этой цены, менее 1,5 млн рублей — 0,2%.

Отмечается, что при новой системе налогообложения сохранятся преференции для льготных категорий граждан. Также предусмотрены налоговые вычеты, о которых можно узнать на сайте горадминистрации Кургана.

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