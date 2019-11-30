Анкара, , 16:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен ввести в эксплуатацию «Турецкий поток» 8 января 2020 года.

«Восьмого января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — сказал он на церемонии запуска газопровода TANAP в городе Эдирне.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток» пройдёт через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

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