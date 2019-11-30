Кишинёв, , 16:09 — REGNUM Существование в Молдавии единственного международного аэропорта в Кишиневе является «элементом монополии». Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику на заседании, посвященном развитию аэропортовой инфраструктуры, передает ИА REGNUM.

По словам Кику, развитие новых международных аэропортов создаст условия конкурентоспособности на местах, даст возможность пассажирам выбирать и, как следствие, снизит тарифы на билеты и авиационные услуги. Решение о строительстве новых аэропортов, по его словам, будет принято после завершения технико-экономического обоснования и представления экономических обоснований.

Ранее, сообщалось о возможности строительства аэропорта в Гагаузии на юге Молдавии и возможности восстановления старого аэропорта в Бельцах на севере страны. В Приднестровье, между тем, настаивают на введении в эксплуатацию аэропорта в Тирасполе, однако Молдавия выступает против.