Салехард, , 15:49 — REGNUM Таймырские оленеводы жалуются на набеги «ямальской саранчи» — так на сопредельной с ЯНАО территории называют стада оленей, которые опустошают ягельные пастбища Красноярского края. Власти Ямала предложили оленеводам-частникам двух регионов встретиться, обсудить и найти совместное решение проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В уральских СМИ в последние два дня появились публикации с заявлениями депутата Таймырского районного совета, оленевода Сергея Сизоненко, а также уполномоченного по защите прав малых народов Севера в Красноярском крае Семёна Пальчина, о конфликте интересов. В заголовках, видимо для привлечения внимания, мелькает выражение «война регионов».

По словам таймырских тундровиков набеги ямальских оленеводов на их ягельные поля обычно происходят из Тазовского района ЯНАО в Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края.

«Просто «вышибают» наши пастбища, после них остается чёрная земля. Олень с Ямала — голодный, напоминает саранчу. Он ягель съедает до корней», — сообщил « Уралинформбюро » Сергей Сизоненко.

На Ямале, действительно, не первый год наблюдается дефицит кормовой базы для кочевых оленей. Для решения проблемы активно развивается изгородное оленеводство, в два раза увеличились закупочные цены на убойных площадках.

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В своё время власти автономного округа оказали и продолжают оказывать оленеводам весомую финансовую поддержку. На данный момент оленьи стада Ямала составляют без малого 700 тыс. голов, тогда как население ЯНАО составляет в полтора раза меньше — 541 человек. В Красноярском крае оленьи стада насчитывают 110 тыс. голов при населении 2,8 млн человек. Оленеводство здесь не является приоритетом в животноводстве, и кормовая база для кочевых оленей обширна. Неудивительно, что ямальские тундровики стали каслать оленьи стада в соседний регион.

Семён Пальчин. «Ямальцы фактически прижали наших оленеводов к левому берегу Енисея, лишают их тундровых пастбищ. Можно было бы сесть за стол переговоров, решить вопрос о совместном освоении правого берега, но с кем договариваться, я лично не знаю», — заявил Ura.ru уполномоченный по защите прав малых народов Севера в Красноярском крае

Власти Ямала в свою очередь объяснили коллегам, что договариваться на уровне региональных правительств и муниципалитетов бесполезно, так как оленеводы-частники могут свободно перемещаться по территориям, независимо от их административной принадлежности к тому или иному региону. Поэтому ямальская сторона приглашает таймырских коллег на празднование Дня оленевода весной 2020 года, чтобы обсудить наболевшую проблему пастбищ и другие вопросы.

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