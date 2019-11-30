Калуга, , 15:54 — REGNUM В Калужской области в 2019 году экономические преступления составляют шесть процентов от общего числа совершенных преступлений и существенно влияют на криминогенную обстановку, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам межведомственного областного совещания руководителей правоохранительных органов региона.

В 2019 году правоохранительными органами области выявлено экономических преступлений на 12% больше по сравнению с прошлыми периодами. На 7,7% увеличилась раскрываемость преступлений такого рода, которая в общей сложности составила 85,8%.Между тем, не всегда эффективна деятельность силовых структур в сфере незаконной регистрации юридических лиц и преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. В частности, вызывает нарекания качество проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел анализируемой категории, не всегда принимаются действенные меры по установлению имущества подозреваемых и обвиняемых, на которое может быть наложен арест, в целях обеспечения возмещения ущерба.

Напомним, в настоящее время в Калужской области зарегистрировано более 42 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, расположены 19 крупных предприятий налогоплательщиков. В этой связи борьба с преступными посягательствами в сфере экономической деятельности является необходимым условием для обеспечения экономической безопасности и развития региона.

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