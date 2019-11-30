Киров, , 10:47 — REGNUM В Кировской области значительно вырос объём инвестиций в основной капитал, при этом более 90% в структуре инвестиций приходится на заёмные и собственные средства. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, на развитие экономики и социальной сферы Кировской области в январе-сентябре 2019 года направлено 48,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал (с учетом субъектов малого бизнеса и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами). Это на 26,4% больше по сравнению с январём-сентябрём 2018 года (в сопоставимых ценах).

Инвестиций организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 34,7 млрд рублей. В том числе более половины средств (50,5%) составили кредиты, что на 16% выше аналогичного прошлогоднего периода. В структуре инвестиционных вложений 49,5% составили собственные средства предприятий (в целом в Поволжье — 67%), 8,7% — бюджетная поддержка (в целом в Поволжье — 9%).

В видовой структуре инвестиций более всего выросла доля приобретения транспортных средств (составила 21,6%), что на 16,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Инвестиции направляются в такие виды экономической деятельности, как транспортировка и хранение (29,6% от объема инвестиций в основной капитал), обрабатывающие производства (25,1%), сельское хозяйство (14,6%), электроэнергетику (8,2%).

60,9% всех инвестиций приходится на Киров, 11,9% — на Кирово-Чепецк.