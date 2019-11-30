Киев, , 10:02 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч). Об этом глава украинского правительства написал 29 ноября вечером на своей странице в социальной сети Facebook.

Гончарук уточнил, что за 44,5 млн гривен ($1 млн 858 тыс) был продан оптовый рынок в городе Бровары (Киевская область), что, как утверждает премьер, в десять раз дороже его стартовой цены — 4 миллиона гривен.

Также за 3,5 млн гривен (свыше $146 тысяч) был продан «Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций». Изначально за данный объект просили 270 тысяч гривен. В ходе торгов стоимость возросла в тринадцать раз, отметил Гончарук.

Было продано и 100% пакета акций «АО Украина Туристическая». Имущество АО было куплено на 35% дороже стартовой цены, отметил премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер — министр Украины Алексей Гончарук на первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-участниц «Восточного партнерства» заявил: «Приватизация — это уже не проблема Украины, которую мы не могли годами решить. Это возможность, которую наше правительство будет использовать».

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