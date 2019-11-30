Киев, , 09:36 — REGNUM До декабря 2020 года должна быть выполнена работа по аэрофотосъемке территории Украины. Об этом 29 ноября сообщается в пресс-службе правительства Украины.

Тендер на выполнение работ по аэрофотосъемке и созданию ортофотопланов и цифровой модели рельефа Украины был объявлен Госгеокадастром. Премьер министр Украины Алексей Гончарук, в частности отметил, что информация, полученная в результате проведения данной работы, пригодится в рамках запуска рынка земли.

«Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру. Высокоточные данные будут использовать и в проектировании украинских дорог, эффективно орошать земли. Это также позволит предупреждать последствия наводнений, затоплений», — отметил глава украинского правительства.

Глава правительства также на своем telegram-канале отметил, что данные кадастров природных ресурсов и топографических карт будут применены в процессе проектирования дорог. Что, как отметил Гончарук, удешевит сам процесс строительства дорог и сэкономит время на строительстве. Также, премьер отметил, что «благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность».

Сумма средств, выделенных на данные работы бюджетом Украины, составляет 276 млн гривен, а срок их выполнения — до декабря следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского правительства пообещал, что понадобится от трех до пяти лет для того, чтоб все крупные украинские города были соединены качественными дорогами.

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