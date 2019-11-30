Веллингтон, , 07:47 — REGNUM Правительство Новой Зеландии намерено существенно увеличить расходы на инфраструктуру в стране, заявил глава минфина страны Грант Робертсон, сообщает агентство Reuters.

«Готов объявить о планах правительства увеличить расходы на инфраструктуру. Мы сейчас завершаем ряд проектов, на которые будет выделено финансирование», — заявил он.

Робертсон добавил, что подробности этих планов будут обнародованы в декабре. Он подчеркнул, что это будет «большой шаг вперед в наших планах по строительству» в Новой Зеландии.