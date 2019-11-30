Москва, , 07:40 — REGNUM Жители России покажут больший спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году в связи с ростом объёмов ипотечного кредитования и повышением информированности об этой возможности, передаёт 30 ноября ТАСС со ссылкой на экспертов в банковской сфере.

Факторами, которые будут способствовать увеличению спроса, стали увеличение уровня закредитованности граждан России за последние годы и слабый рост реальных располагаемых доходов населения — всего на 0,1% по итогам 2019 года.

Отмечается, что к преимуществам «ипотечных каникул» относится возможность отсрочки по платежам при выполнении определенных условий. В случае обычной реструктуризации такая возможность остаётся на усмотрение кредитора.

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Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита. Для их получения гражданам необходимо одновременное соблюдение трех условий: речь идет о кредите на единственное жилье, ранее положения договора по требованию заемщика не изменялись, а сам заемщик попал в трудную жизненную ситуацию.

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