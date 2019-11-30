Красноярск, , 05:50 — REGNUM Красноярский экономический форум «Проекты развития — энергия роста» пройдет в 2020 году не в феврале, а с 19 по 21 марта. Об этом 29 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Ранее предполагалось, что популярное экономическое собрание будет проводится с 27 по 29 февраля.

По словам заместителя председательства правительства Красноярского края Сергея Верещагина, предстоящий форум будет посвящен вопросам опережающего развития российских регионов. Также на форуме будут рассматриваться вопросы развития проектов «Енисейской Сибири» и Ангаро-Енисейского кластера.