Стокгольм, , 16:18 — REGNUM Член Социал-Демократов и министр труда Ева Нордмарк в своем утреннем интервью SVT заявила, что в настоящий момент, она полностью сосредоточена на реформе Службы занятости и не хочет комментировать угрозы Левой партии о вынесении ей вотума недоверия. Она также раскритиковала решение Службы занятости закрыть 132 офиса по всей стране. Об этом 29 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

Во время своей пресс-конференции 28 ноября Ева Нордмарк представила план правительства по преодолению кризиса вокруг закрытия отделений Службы занятости. В следующем нормативном письме государственному органу будет поручено обеспечить присутствие на местах в сельской местности. Она заявила, что 900 миллионов шведских крон (93 млн долларов), которые не были потрачены в этом году, будут выделены им в следующем году вместо возвращения этой суммы обратно в бюджет.

В мае этого года Совет Службы занятости принял решение закрыть 132 офиса по всей стране, что вызвало беспокойство и негодование как со стороны сотрудников, так и жителей тех районов страны, где закрытие отделений нанесет серьезный удар по рынку труда. Так, например, сотрудники офиса в Монстеросе, расположенного в южной Швеции, были проинформированы о своем увольнении 1 декабря всего за несколько дней до объявленного сокращения.

«Не секрет, что правительство критично относится к этому решению. Мой предшественник Илва Йоханссон сказал, что такой шаг является преждевременным, и я, будучи лидером профсоюза, ранее критиковала это решение. Сейчас мы начинаем видеть последствия такого решения», — заявила Нордмарк.