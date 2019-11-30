Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Новое исследование, проведенное Шведским институтом оборонных исследований (FOI), показало, что все больше шведских предприятий покупается китайским инвесторами. Многие компании осуществляют свою деятельность в областях, к которым власти КНР проявляют активный интерес. Об этом 29 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«За последнее время в промышленности, производстве оборудования, биотехнологиях и электронике произошло много чего интересного, и это во многом соответствует интересам Китая», — заявил Йеркер Хеллстрем, аналитик службы безопасности Шведского института оборонных исследований.

FOI выявил 51 случай, когда китайские компании или частные лица приобрели шведские компании. Большинство покупок было сделано за последние три года. Парой шведских компаний, которые сейчас контролируются китайскими владельцами, являются крупнейшая в Швеции сеть кинотеатров SF Bio и сеть отелей Radisson. У китайских владельцев также есть миноритарные пакеты акций в Spotify и Volvo.

Однако более интересным фактом, по словам Йеркера Хеллстрема, является покупка компаний в области промышленных технологий и биохимии, производственная деятельность которых соответствует стратегии развития китайского государства. Аналитик также утверждает, что случаи перехода в собственность Китая подобных предприятий наименее известны для широкой общественности.